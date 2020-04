El peligro de las enfermedades más contagiosas que ha conocido la humanidad

La rápida propagación del coronavirus por todo el mundo ha tenido sin duda un efecto dramático en la forma en que entendemos el concepto de contagio . Si hasta hace unas semanas nuestro nivel de cuidado a la hora de evitar resfriados o gripes era más bien laxo, se podría decir que ahora mismo nos encontramos en el extremo opuesto. No es para menos teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un virus desconocido que ha logrado colapsar los sistemas sanitarios de varios países y que, para su debido control, precisa de medidas drásticas como el confinamiento y la protección extrema a la hora de salir a la calle. ¿Qué hace contagiosa a una enfermedad? ¿Sabemos cuáles son las enfermedades más contagiosas?

Las enfermedades más contagiosas: no es lo mismo infección que contagio

Un primer concepto clave antes de entrar en materia es conocer la diferencia entre infección y contagio. Así, tal y como recuerdan desde la web de información médica Kids Health , las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes microscópicos (como bacteria o virus) que consiguen entrar en nuestros cuerpos. Algunas infecciones (no todas) se propagan directamente de una persona a otra . Es en esos casos cuando decimos que una enfermedad infecciosa es, además, contagiosa .

¿Cuáles son las enfermedades más contagiosas?

Para medir qué enfermedades son más contagiosas existe un índice muy utilizado por la comunidad médica: el Índice R0 : este indicador nos dice a cuántas personas aproximadamente podría infectar una persona dentro de una población no vacunada. Así, un valor cercano a cero significaría que la enfermedad es muy poco contagiosa, mientras que, cuanto mayor sea el valor, más contagiosa será.

El valor que se asigna a cada enfermedad según este índice no depende tan solo de las vías de contagio por las que se propaga, sino de un conjunto de factores , entre los que se incluye, por ejemplo, la duración del llamado período de latencia , es decir, el tiempo que pasa desde la exposición a la causa de la enfermedad (virus, bacteria...) hasta la aparición de los primeros síntomas. Así, a medida que aumenta el período de latencia también lo hace el tiempo de generación, prolongándose la duración de la epidemia. La capacidad de supervivencia de los microorganismos es otro factor clave en el grado de contagio de una enfermedad.

¿Es el coronavirus una enfermedad altamente infecciosa?

Determinar el Índice R0 de una enfermedad es básico para decidir de qué forma actuar de cara al control de su propagación. En el caso del coronavirus , los científicos aún no se ponen de acuerdo, algo lógico si se tiene en cuenta que se trata de un virus nuevo y que nos encontramos en las primeras etapas del brote . Además, las propiedades básicas del Covid-19 -como el periodo de contagio- aún no han sido determinadas. Otro factor determinante es el desconocimiento de cuántos casos asintomáticos pueden existir.

Quizás el factor más determinante, tal y como asegura la BBC , es que no se conoce cuál será el impacto de las medidas de control adoptadas hasta ahora (cuarentenas, aislamiento de infectados...) , que los epidemiólogos no pueden tener en cuenta, por tanto, en sus estimaciones.

Según un primer estudio de 425 pacientes diagnosticados en Wuhan y presentado el miércoles en la web de The New England Journal of Medicin, el coronavirus tendría un Ro de 2,2, similar al de los virus de la gripe. Se trata de un Ro moderado para un virus que se transmite por el aire.