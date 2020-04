El cerebro que logró el milagro chino con el coronavirus lo tiene claro: mascarillas, test y aislamiento son las armas contra el coronavirus

Sui Huang, desvela a la revista Medium, una de las claves de la realidad que se esconde tras el consejo de no llevar mascarillas. "La recomendación oficial en los Estados Unidos (y otros países occidentales) de que el público no debe usar máscaras faciales fue motivada por la necesidad de guardar máscaras de respirador para los trabajadores de la salud. No hay respaldo científico para la afirmación de que las máscaras que usan los no profesionales "no son efectivas". Por el contrario, en vista del objetivo declarado de "aplanar la curva", cualquier reducción adicional, aunque parcial, de la transmisión sería bienvenida.