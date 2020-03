El proceso de elaboración de las vacunas ha salvado millones de vidas desde 1796

¿Qué es una vacuna?

Una vacuna es una preparación creada para generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Lo habitual es que contenga un agente similar al microorganismo causante de la enfermedad de que se trate (suele hacerse a partir de formas debilitadas o muertas de ese microbio, us toxinas o una de us proteínas de superficie).

En España , al contrario de lo que ocurre en otros países, las vacunas no son obligatorias , ni en el caso de niños ni en el de adultos. Eso sí, existen una serie de recomendaciones que se hacen públicas cada año por parte de profesionales del sector médico y que, voluntariamente, las familias pueden hacer cumplir o no en el caso de sus hijos.

¿Cómo se hace una vacuna?

Tal y como explica la web divulgativa The History of Vaccines, creada por el Colegio de Médicos de Philadelphia, una vez identificada la amenaza, el primer paso es generar el antígeno, que no es otra cosa que la sustancia que, al introducirse en el organismo, induce en este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Para ello se lleva a cabo el crecimiento y cosecha del patógeno mismo, bien para inactivarlo posteriormente o aislar una subunidad, bien para generar una proteína recombinante (creada con tecnología de ADN) derivada de este patógeno.