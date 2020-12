La nueva cepa del coronavirus originada en Reino Unido podría contagiarse un 56% más rápido

El mismo día en el que el Reino Unido ha dado luz verde a la vacuna de Oxford, un estudio aún no ha revisado por pares parece confirmar la hipótesis de que la nueva cepa del coronavirus originada en Reino Unido se transmite de forma más rápida. No en vano, el país que dirige Boris Johnson ha visto cómo los contagios marcan récords diarios en lo que ya se considera una tercera ola justo a las puertas de fin de año con todo lo que ello conlleva. El informe destaca que la concentración del virus en la sangre es mayor con esta nueva cepa. Los investigadores ha estimado que es aproximadamente un 56% más transmisible que las variantes anteriores, según The Guardian.