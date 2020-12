Anthony Fauci tranquiliza sobre las mutaciones de covid: ni enferma más ni es inmune a las vacunas

Anthony Fauci, una de las voces más respetadas sobre el coronavirus ha vuelto a analizar en la CNN la actualidad de la pandemia . Y lo ha hecho para advertir que lo peor en EEUU puede estar al llegar por la Navidad, por un lado, y para tranquilizar en relación a las mutaciones del virus procedentes de Reino Unido que han llegado ya, por cierto, a varias CCAA de España. Fauci ha manifestado que si bien las noticias sobre nuevas variantes de coronavirus pueden parecer preocupantes , los virus mutan todo el tiempo; además, la nueva variante del Reino Unido no parece enfermar más a las personas.

"Obviamente, esto es algo que siempre nos tomamos en serio y es preocupante cada vez que se produce una mutación, pero creo que el público estadounidense debe recordar y darse cuenta de que estos son virus de ARN mutan continuamente. Tiene un significado funcional", afirmó Fauci en el programa State of the Union de CNN.

Fauci ha comunicado, no obstante, que funcionarios del Reino Unido y Estados Unidos han estudiado si la cepa enferma más a la gente: "Y la respuesta es que no parece ser así·, indicó. "El otro problema, ¿escapa a la protección inducida por las vacunas que estamos usando actualmente? Y según nuestros colegas británicos, ese no parece ser el caso". Los funcionarios estadounidenses harán sus propios estudios para ver si las vacunas funcionan en la variante mutante. "Habiendo dicho eso, hay que tomarse esto como algo muy en serio, seguirlo con mucho cuidado y realizar los ajustes necesarios en función de los datos a medida que evolucionan", comentó Fauci.