Un estudio matemático pronostica que en agosto el coronavirus en España habrá acabado con  19.209 vidas

Más estimaciones, por países • ITALIA: La primera ola de la pandemia alcanzó su punto máximo en Italia, y el pico en el uso de recursos para camas de UCI y ventiladores fue el 28 de marzo. Se pronostica que las muertes alcanzarán su punto máximo en Calabria el 7 de abril y en Puglia el 16 de abril. El 6 de abril se proyectaron 699 muertes diarias, con solo tres provincias (Lombardía, Piamonte y Emilia-Romaña) con más de 50 muertes diarias. • PORTUGAL: Las muertes alcanzaron su punto máximo el 3 de abril con un número estimado de 37 casos. El modelo muestra que, si bien Portugal no tenía una escasez total de camas, no tenía suficientes en la UCI para satisfacer la demanda, y la escasez alcanzó un máximo de 118 camas en las UCI el 3 de abril. El modelo predice 471 muertes totales para el 4 de agosto. • FRANCIA: El modelo muestra que Francia está pasando el pico y tendrá un total de 15.058 muertes antes del 4 de agosto. Se espera que el país tenga suficientes camas totales para satisfacer la demanda, pero una escasez de 4.330 camas en UCI. Las estimaciones predicen que se necesitarán 6.091 camas en la UCI para pacientes con COVID-19 en Francia. • ALEMANIA: Se estima que las muertes en Alemania alcanzarán su punto máximo en la tercera semana de abril, con un dato estimado de 377 muertes el 19. El modelo muestra que tendrá suficientes camas en hospitales y UCI para satisfacer la demanda (el número total requerido de camas alcanzará las 12.222 el 14 de abril), y estima 8.802 muertes totales para el 4 de agosto. • SUECIA: Las muertes en Suecia alcanzarán su punto máximo la última semana de abril, alcanzando aproximadamente 134 muertes el día 24. El modelo muestra que el país no tendrá suficientes camas en hospitales y UCI para satisfacer la demanda (con una escasez máxima de 1.090 camas en UCI el 25 de abril) y predice 4.182 muertes totales para el 4 de agosto. • REINO UNIDO: El punto máximo de muertes se alcanzará la tercera semana de abril, alcanzando aproximadamente 2.932 muertes el día 17. El modelo muestra que Reino Unido no tendrá suficientes camas en hospitales y UCI para satisfacer la demanda (con una escasez máxima de 23.745 UCI camas el 17 de abril), y estima 66.314 muertes totales para el 4 de agosto.