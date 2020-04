Qué se puede hacer durante la fase cero de desescalada a partir del 4 de mayo

El Gobierno ha difundido este martes su previsión del levantamiento progresivo de las restricciones adoptadas para combatir la pandemia de Covid-19, advirtiendo de que la previsión es orientativa y no exhaustiva. E staremos en vilo hasta finales de junio.

El documento del Gobierno añade que cualquier actividad permitida " deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social" y que "el uso de las mascarillas fuera del hogar es conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social".

Con carácter general, hasta después de la fase III no se permitirán viajes entre provincias salvo por las causas justificadas. Una vez en la etapa de nueva normalidad, se podrá viajar entre provincias cuando ambas hayan superado la fase III.

Los viajes que se efectúen, cualquiera que sea el medio de transporte, deberán hacerse para la realización de las actividades permitidas. No se incluyen medidas sobre movilidad aérea, que estará sujeta a un acuerdo europeo o internacional en materia de seguridad.

FASE CERO (A PARTIR DEL 4 DE MAYO)

- Comercio minorista y servicios: Apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Estos locales deberán contar con mostrador, mampara o, cuando esto no sea posible, garantizar el máximo de protección individual. Se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años.

- Hoteles y alojamientos turísticos: No se permite actividad salvo excepciones ya reguladas.

- Deporte no profesional: Actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible).