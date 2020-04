La guía de buenas prácticas para las salidas de los niños: hay que informar y hacerles partícipes de las normas

Los niños con síntomas no pueden salir

Desde Sanidad han emitido una Guía de Buenas Prácticas en la salida de los menores, en la que advierten que no podrán dar paseos los niños y niñas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de coronavirus.

Distancia de dos metros

Así, se exige en todo momento se exige mantener la distancia interpersonal de seguridad, lavarse con mucha frecuencia las manos y mantener una higiene estricta tanto en espacios públicos como privados. Sobre el uso de mascarillas , aunque "no es obligatorio" que los niños la lleven sí "recomendable" en caso de que vayan a estar en algún lugar concurrido.

Límite máximo de un kilómetro

Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público , incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respete el límite máximo de un kilómetro con respecto al domicilio del menor. No estará permitido, sin embargo, el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas.

Se pueden llevar sus propios juguetes

Los menores pueden correr, saltar, jugar y hacer ejercicio al aire libre siempre que respeten las condiciones de distancia interpersonal con terceros. Además, podrán salir con sus propios juguetes, montar en patinete o en bicicleta, pero no hacer uso de las zonas de juego comunes.

Informar a los niños

Aun así es importante no trasmitir miedo a los menores. Los paseos pueden aportar muchos beneficios a la población infantil pero tiene que ser una experiencia agradable para ellos. Si tienen miedo o no quieren salir, no hay que forzarles a que lo hagan.