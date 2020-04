Cada adulto podrá salir con 3 niños, de 9 a 21:00, a un kilómetro de casa y podrán usar pelotas o patinetes

También ha querido aprovechar la ocasión para dar las gracias a los más pequeños por el esfuerzo de estos días: "El confinamiento no está siendo fácil , habéis tenido que dejar de ir al colegio, no ver a amigos y familiares, jugar en casa, y quiero daros las gracias".

Podrán llevar pelotas o patinetes, pero no jugar en zonas comunes

Los menores podrán correr, saltar o hacer ejercicio en su paseo, siempre controlados por el adulto responsable. Además, Iglesias ha aclarado que también se pueden sacar pelotas o patinetes para los más pequeños, pero que estos no podrán utilizar las zonas públicas de juego como parques para evitar así el riesgo de contagio.

No es obligatorio el uso de mascarillas en niños

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha confirmado que el uso de mascarillas para estas salidas de los más pequeños sigue sin ser obligatorio, pero a pesar de ello ha especificado que si se acude a un sitio donde se espera que haya una masificación de gente y no se pueda garantizar la distancia social, " es recomendable, como el resto de los ciudadanos".

Sobre cómo van a garantizar que se cumplan las condiciones impuestas para estos paseos, Iglesias ha apelado a la responsabilidad ciudadana , que ya ha dado ejemplo hasta ahora: "la razón por la que funciona bien el confinamiento no es el BOE ni por las fuerzas de seguridad, sino el enorme sentido cívico de la ciudadanía de todo el país".

Por ello, el secretario general de Unidas Podemos ha afirmado que "no cabe duda que va a funcionar", ya que confía en que la ciudadanía acepte y cumpla las condiciones: "Si la gente no estuviera convencida de que el confinamiento es necesario, esto no funcionaría. Esto funciona gracias a la gente".