El Gobierno rectifica en horas y permitirá el paseo de los niños menores de 14 y pone a 0,96 euros el precio de las mascarillas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue el que tuvo que poner la cara ante la prensa, rectificar y asegurar que los niños podrán dar paseos. La ha defendido como una decisión suya, personal, porque este Gobierno escucha y es prudente. Pero no escuchó a nadie para tomar la decisión ni ha sido prudente porque ahora los padres ya no saben bien lo que tienen que hacer. Así que prudencia, poca. Como decía Javier Urra con mucho sentido común, los padres no se iban a arriesgar a llevar a sis hijos al supermercado. El estrés de comprar, de la mascarilla (sobre la que los expertos tienen dudas) y cómo la aguantarán los pequeños. Todos los expertos pedían al gobierno lo lógico: si este determinaba que salir era seguro lo más lógico era que los pequeños tomaran el aire y el sol y no que se metieran en un lugar cerrado, para convertirse en un peligro de contagio. La oposición, en bloque, calificó la medida de ocurrencia.