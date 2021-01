Los hogares son puntos críticos para la transmisión del coronavirus, según confirma un estudio

Otro estudio, éste de la CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos), revela que más de la mitad de los convivientes con un infectado (un 53%) acaba c ontagiado en menos de una semana .

De estas infecciones, el 75% se produjo en los primeros cinco días con síntomas del paciente original. Además, menos de la mitad de los miembros del hogar infectados tenía síntomas en el momento en el que se detectó la infección por primera vez. Según los CDC: "Muchos no informaron síntomas durante los siete días de seguimiento, lo que subraya el potencial de transmisión de contactos secundarios asintomáticos y la importancia de la cuarentena ".

Cómo evitar la transmisión del virus en el hogar

No se deben compartir vasos, tazas, tenedores u otros cubiertos o platos para comer. Tampoco toallas ni ropa de cama con otras personas en el hogar. Al lavar la ropa, no se debe sacudir la ropa sucia de la persona enferma para minimizar la posibilidad de que el virus se propague por el aire. Si se usan guantes reutilizables, estos deben dedicarse a la limpieza y desinfección de superficies con covid-19 y no para otros fines domésticos.