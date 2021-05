El doctor Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) advierte de que "la vacunación te libra de contraer una infección grave de COVID, que pueda poner en riesgo tu vida, y probablemente de hospitalización, pero no previene la transmisión del virus, ni el contagio". Al menos no lo hace de forma total porque un informe reciente sí contemplaba que los casos de transmisión del covid se reducían notablemente tras la vacunación.

Entonces, ¿en qué escenario podemos movernos a partir de ahora?¿Podemos besarles los no vacunados y abrazarles, teniendo en cuenta que son población de riesgo? La situación de la que partimos, según indica este pediatra, es la de un abuelo vacunado, es decir, una persona de más de 60 vacunada, que se relaciona con un niño pequeño que no usa la mascarilla y no sabemos si está infectado o no. ¿Qué seguridad tiene el abuelo a la hora de estar con el niño y no contagiarse?