La impotencia de una joven que cuida a sus abuelos con coronavirus al ver a otros de fiesta por Madrid

El coronavirus se ha cobrado ya más de 55 000 vidas en España. No son números, son personas, se insiste ante la friolera. Con una incidencia disparada -- 828,57 casos por cada 100 000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos que el Ministerio de Sanidad facilitó el viernes 23 de enero--, los sanitarios vaticinan que lo peor está aún por llegar y suplican a la población que sean cautos y sigan las recomendaciones. También insisten en ello las autoridades políticas, obligadas a aumentar las restricciones en, prácticamente, la totalidad de España. Y, de la misma manera, lo hacen muchos ciudadanos, que ven con impotencia que los comportamientos irresponsables no cesan a pesar de los contagios. "No sé ni qué hacer ni cómo sentirme", expresa una joven a Informativos Telecinco.