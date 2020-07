Un infectólogo catalán contrario al uso de mascarilla al aire libre: "No es una medida proporcionada al beneficio" que genera

El jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Vall d'Hebron, Benito Almirante , ha cuestionado el uso de la mascarilla al aire libre frente al coronavirus . Asegura que ningún país ha tomado esta medida y que "no es una medida proporcionada al beneficio" que genera.

Benito Almirante ha señalado, tras la decisión de la Generalitat de imponer el uso de la mascarilla , que " no hay una evidencia científica clara" y además "es arriesgada" porque no se ha tomando en ningún otro lugar de España ni de Europa, las tasas de infección son muy bajas y la obligatoriedad puede generar rechazo en la población.

El infectólogo del Vall d`Hebron ha subrayado que es evidente que el uso de la mascarilla en espacios cerrados es beneficioso pero que obligarlo en el exterior "no es una medida proporcionada al beneficio" que genera.

Sobre el brote de Lleida, el experto ha señalado que la obligatoriedad de las mascarillas no servirá “si no se arreglan las condiciones sociolaborales". En esta provincia ya hay unos 1.000 infectados. Muchos de ellos temporeros, cuyos contactos son difíciles de rastrear y que no tienen fácil aislarse en casas. Suelen vivir en barracones en los campos.