El infectólogo Oriol Mitja lanza la voz de alarma sobre Segrià y llama a confinar a la gente en sus casas

(1/3) La situació del Segrià és preocupant: 500 casos per setmana, cadenes de transmissió no controlades, i 20.000 persones (els temporers) amb gran risc de transmetre la infecció. Caldria pensar en: 🧪 fer un testatge massiu dels temporers i 🏠passar al confinament domiciliari. pic.twitter.com/c7KrrtA79A

(3/3) •Només el 20% dels contactes infectats desenvolupen símptomes, malgrat que el 80% asimptomàtics poden transmetre el virus. ➡️La cerca de contactes no serà suficient per trobar a tots els asimptomàtics, segurament caldrà fer testatge massiu dels temporers.

El Ayuntamiento de Barcelona contrario a los confinamientos

"A día de hoy me preocupa mucho y no entiendo que la Generalitat esté diciendo que no tiene recursos sanitarios para gestionar el rebrote del Segrià. Me sorprende que pidan voluntarios a estas alturas de la crisis para cubrir una contingencia como la que tenemos", ha señalado el socialista. Otro motivo de "inquietud" para el primer teniente de alcalde de Barcelona es que no se haya nombrado al nuevo secretario general de Salut Pública desde la dimisión del anterior, hace dos meses.