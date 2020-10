Isabel Ayuso espera tener en 24 horas medidas pactadas con Sanidad y pide a los madrileños no salir de puente

Isabel Díaz Ayuso ha pedido a los ciudadanos de la comunidad que no salgan de viaje aprovechando el puente del Pilar tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio de Sanidad.

Ayuso ha señalado que las decisiones del Ministerio habían sido "precipitadas, no consensuadas y que afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos" . "Así lo han entendido también los tribunales", ha remarcado, al tiempo en el que ha incidido en que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, previa ratificación judicial, "estaban dado sus frutos" .

Cifras "muy preocupantes"

A pesar de estas palabras, ha subrayado que siguen siendo "unas cifras muy preocupantes", en concreto ha hecho referencia a que este miércoles fallecieron en Madrid 37 personas. "No podemos confiarnos y no podemos acostumbrarnos a estas cifras. El virus no se ha ido, todo lo contrario. Sigue entre nosotros y puede propagarse de nuevo", ha declarado.