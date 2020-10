Illa se reunirá de urgencia esta tarde con Madrid para adoptar nuevas medidas tras la suspensión del cierre

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los madrileños que "limiten los desplazamientos innecesarios" y que por ende, dentro de lo posible, no salgan de la capital en el puente de la Hispanidad, que comienza este viernes. Así lo ha transmitido en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado las restricciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para los diez municipios más grandes de la región de Madrid, incluida la capital. "Las medidas de restricción de movilidad han caído . No tiene la habilitación necesaria, pero transmito un mensaje a los madrileños, prudencia y responsabilidad. Que limiten los desplazamientos que no sean necesarios", ha manifestado.

Ana Pastor ha sido muy dura con Illa. "Vaya varapalo que le da el TSJ. ¿Con qué indicadores nos quedamos? Hemos pasado de la cogobernanza a la imposición. Este auto le dice que no puede ir por la vida imponiendo y, sobre todo, sin que haya un documento firmado por los técnicos. Estamos por ver qué científicos avalan estas propuestas". No solo eso. Pastor ha hecho referencia a los informes de Seguridad Nacional no escuchados por el Gobierno "Llevan meses ocultando datos que conocían. Hemos conocido 11 informes del departamento de Seguridad Nacional. No alertaron. Pedimos una comisión de investigación. Mi grupo parlamentario solicitó en marzo estos informes. ¿Usted recibió estas alertas? ¿Qué le dijeron los técnicos? ¿Tomó alguna decisión? Este Gobierno lo ha hecho muy mal".