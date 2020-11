José Luis Jiménez, experto español en aerosoles, pide "medidores de CO2" en los espacios públicos

Jiménez ha precisado que la distancia con otras personas funciona , "no por las gotas, como dice la OMS, sino para no respirar el aire exhalado por otra persona ". El investigador ha añadido que "cuando dicen que la ventilación funciona, la OMS está admitiendo el contagio por aerosoles ".

Ha remarcado que "millones de virus por hora" salen de la persona contagiada, aunque "a veces salen y otras no, no se sabe por qué", además de que "hay personas que al hablar expulsan más aerosoles que otras" .

Hablar alto y gritar eleva las probabilidades de contagio , ha expuesto el experto, que ha anotado que en bibliotecas y cines "ha habido menos contagio porque la gente está callada" por lo que "no se debería hablar en transporte público, ni en interiores" .

Necesidad de ventilar

Jiménez ha insistido en la necesidad de ventilar , medida que no solo tiene beneficios para evitar el coronavirus, sino también la gripe y otras enfermedades respiratorias. " Nos contagiamos respirando el aire que han exhalado otros ", ha precisado.

Contagiar menos

Este especialista en aerosoles ha precisado que para parar la pandemia no solo hay que es conseguir contagios cero, "sino también bajar el factor R, contagiar a menos" y las medidas más eficaces son "un buen rastreo de contactos, muchos test y buenas cuarentenas" de forma que "si quitas de circulación a los afectados, estos ya no contagian", actuaciones que, además, "no son tan costosas como el confinamiento".