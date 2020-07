Baleares, Cataluña, País Vasco: la mascarilla obligatoria se extiende por España

¿Usan los españoles la mascarilla? A la cola del ránking y con la peor actitud por parte de sus habitantes se encuentra Guipúzcoa, donde tan solo lo hace un 45,5% de la población . Por el lado contrario se encuentran dos provincias, las más obedientes, Cáceres y Jaén, donde sólo el 3,8% no se pone esta protección, es decir, un 96,2% sigue las medidas impuestas desde Sanidad.

La medida se pone en marcha después de que el Govern y los alcaldes de las Islas hayan detectado la proliferación de macrofiestas ilegales en las que no se respetan las normas de seguridad. Solo el pasado fin de semana, la policía intervino en dos de estos eventos en los que participaban 200 y un centenar de personas en cada una de ellas.

Baleares seguirá así el ejemplo de Cataluña, que este jueves publica la resolución de la Generalitat que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en los espacios públicos o de uso público, exista o no distancia de seguridad, con lo que la norma ha entrado en vigor.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha firmado una orden que establece las medidas precisas para evitar la propagación de la Covid-19 después del brote y que solo se aplicarán en Ordizia , no en localidades cercanas, donde no se ha localizado "transmisión significativa" hasta el momento.

Pero esta no es la única medida tomada por el gobierno presidido por Iñigo Urkullu . Los bares, restaurantes, txokos y sociedades gastronómicas no podrán superar el 50 % de su aforo para consumo en el interior del local, donde solo se podrá estar sentado ya que se prohíbe el consumo en la barra. En las terrazas al aire libre deberá garantizarse una distancia de un metro y medio entre mesas y personas, con una ocupación máxima de diez consumidores por mesa.

La OMS advierte del aumento de un 10% de contagios en Europa en dos semanas

Por este motivo, Kluge ha señalado que abrir las fronteras y eliminar las medidas de restricción de la movilidad "no significa bajar la guardia" por lo que ha instado a los países a seguir implantando las iniciativas que han demostrado "mantener a raya al virus", las cuales se basan, principalmente, en encontrar, aislar, tratar y seguir a los contactos de los casos positivos.

Y es que, tal y como ha avisado, el coronavirus "no se ha ido" y va a aprovechar "cualquier grieta" en las defensas. De hecho, ha asegurado que los brotes que se están produciendo en Europa demuestra que el comportamiento de las personas determina la propagación del virus.

Del mismo modo, Kluge ha subrayado la importancia de que los países adopten un enfoque "más eficaz e integrado" de la salud, con el fin de que vaya "de la mano" de la recuperación económica. "La salud no se va en contra de la economía: no salud significa no economía", ha zanjado.