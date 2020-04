Las máquinas térmicas serán una elemento más del día a día en la era del postcoronavirus

Se va a convertir en un elemento cotidiano en puntos de acceso a grandes superficies, para evitar que alguien pueda contagiar entrando donde no debe. Como señala Joaquín Fernández de Córdoba, consejero delegado de Powernet, cuando acabe la etapa de confinamiento los lugares en los que más se verá este tipo de tecnología será en el "transporte público, eventos deportivos, empresas, conciertos...". Permite controlar aforos y distancias de seguridad para garantizar una vuelta a la rutina con más seguridad.

Jorge llega a su trabajo en Zaragoza pero ya sabe el protocolo. "Todos nos tenemos que parar en la línea del suelo". Es para medir la temperatura. Si no hay fiebre vía libre para trabajar. "No faltan mascarillas, guantes, y un test antes de ir al trabajo donde hay que contestar a un simple cuestionario telefónico para saber si la fiebre o la tos, no hacen acto de presencia". Es una rutina que se va convertir en el día a día de nuestra sociedad.