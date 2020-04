No, Lorenzo Díaz, el reportero de Informativos Telecinco, no tenía fiebre: la culpa fue del foco

Pero no era ese el motivo y no, Lorenzo no estaba trabajando en el IFEMA con fiebre, como no podía ser de otro forma. Lorenzo lo ha querido dejar claro, de nuevo, en el Informativo más visto de la televisión en España. Cierto que el hecho de haber realizado varios ensayos era uno de los motivos de la temperatura corporal, pero no por los nervios, sino por los focos. Y es que minutos antes de salir en directo el foco encendido impactaba directamente en el rostro del periodista, prevenido para entrar en directo, y eso provocó un aumento de la temperatura corporal. Después del focazo, la temperatura del reportero era normal.