¿Cuándo llegarán las próximas olas?

Tras este aumento de los contagios, durante los meses de enero y febrero la mortalidad de las personas de 80 años y mayores bajo. Por tanto, ella espera que las próximas oleadas de contagios que se produzcan sean menos graves "en cuanto a ingresos en UCI, mortalidad y sufrimiento humano". No obstante, del Val advierte que pueden ser "más graves en cuanto al número de casos y, por tanto, de sobrecarga para la atención primaria".

Prevé que las próximas olas sean menos letales

En la entrevista con 'Diario Sur', Margarita del Val vuelve a insistir en que el aumento de los contagios en España tan solo depende del comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades. "Cuando se nos agota el ánimo y las autoridades no nos pueden seguir manteniendo las restricciones es cuando empezamos a clamar: 'Desescalada, que me ahogo; desescalada que me ahogo'", comenta la investigadora.