La viróloga Margarita del Val pronóstica cuándo llegará la cuarta ola y cuándo se podrá volver a viajar: "Estamos a tiempo de cambiar"

La viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val ha concedido una entrevista al medio de comunicación ' 20 minutos ' en la que ha comentado cómo observa la evolución de la pandemia en España, cómo avanza el ritmo de vacunación y cuáles son los inconvenientes que ella misma observa para que los contagios no caigan a más velocidad.

Sobre esta última cuestión, la viróloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha recalcado que el principal error que detecta en los contagios es que no se están cumpliendo con las cuarentenas decretadas a los positivos y a sus contactos estrechos. Margarita del Val asegura que los aislamientos no se están ejecutando como es debido. "Se da el alta médica demasiado pronto y las empresas no están permitiendo que la gente guarde los diez días cuando es contacto de un positivo", declara la científica a '20 minutos'.