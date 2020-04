La falta de mascarillas resucita la polémica de la vuelta al trabajo

Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa , España ya “ ha alcanzado el pico de la epidemia ” y ahora “el objetivo en esta segunda etapa es doblegar la curva ”. Un objetivo que todos ansiamos alcanzar y que todavía, no obstante, se prevé duro y duradero. Lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud a través de su director general, Tedros Adhanom, quien ha avisado de que el descenso de casos de coronavirus es “mucho más lento” que la evolución que ha tenido en todo el mundo, porque precisamente es ese su principal sello: su tremendo poder de contagio ; razón por la cual la OMS sostiene que “las decisiones para levantar las restrictivas medidas implantadas para contener al virus deben basarse, en primer lugar, en la protección de la salud humana y, posteriormente, en lo que se sabe hasta ahora del nuevo coronavirus y de cómo se comporta”.

Vuelta a la actividad no esencial

En este contexto, lo que ha marcado la actualidad este lunes en España ha sido, precisamente, la vuelta al trabajo de ciertos sectores pertenecientes a las actividades no esenciales , como la industria y la construcción , una medida no exenta de polémica y división entre quienes defienden que es necesario levantar paulatinamente la denominada ‘hibernación económica’ y quienes consideran que es precipitado y prematuro , habida cuenta de que se acaba de llegar al pico y, por tanto, todavía tenemos un número muy alto de contagiados . En esta última postura se encuentra, por ejemplo, Daniel Prieto, catedrático de Farmacoepidemiología en la Universidad de Oxford , quien ha sido entrevistado por Pedro Piqueras para Informativos Telecinco.

Entre tanto, la postura del Gobierno es clara: las decisiones adoptadas siguen, desde el primer momento, el “ criterio científico ” y están avaladas por los expertos. Se han levantado las restricciones a este respecto porque consideran que esta vuelta al trabajo no supondrá un repunte y confían en que las medidas “ no van a aumentar de una manera importante la transmisión” , tal como manifestó María José Sierra.

Siguen faltando mascarillas

Será el tiempo quien determine si la medida es adecuada o no, porque sus efectos no podrán observarse de forma inmediata en la curva, dados los tiempos de incubación y transmisión del coronavirus. Mientras, el Gobierno, contribuyendo a lo que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, --ya recuperada del COVID-19-- , ha denominado “ cultura de la protección ”, la vuelta al trabajo de esos sectores ha estado acompañada del reparto de mascarillas en múltiples puntos del transporte público y localizaciones clave.

Concretamente, se ha empezado a distribuir “10 millones de mascarillas por todo el país”; un reparto que se espera culminar en el plazo de tiempo discurrido entre este lunes 13 de abril al próximo jueves 16. “Son un complemento, y no desde luego el más importante, a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden en la capacidad de transmisión del virus. Las mascarillas, aunque no hay estudios firmes con una evidencia clara de su utilidad en la prevención de la transmisión, sí que es verdad que los organismos internacionales, especialmente desde hace unos días, se han pronunciado claramente porque parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza toda esa dispersión de las gotitas repiratorias. Si alguien está iniciando síntomas, son asintomáticos o están infectadas pero todavía no tienen un síntoma claro... ahí parece que se produce el papel más importante para esa barrea de las gotitas respiratorias.", ha explicado la doctora María José Sierra.