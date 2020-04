Comienza el reparto de mascarillas a los trabajadores en las estaciones de transporte público

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Reparto de mascarillas higiénicas a los trabajadores

Las farmacias tendrán mascarillas a finales de semana

"No se puede poner en tela de juicio el principio fundamental que es la salud pública de los trabajadores. Si ésta queda mínimamente afectada, la actividad no puede iniciarse ", ha apostillado.

Más de 1 millón de mascarillas en Madrid

Madrid apunta "dificultades" en el reparto y dice que se enteró por un tuit del Illa

Isabel Díaz Ayuso: "Ojalá hubiéramos hecho todo antes"

“No hay día que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado porque este virus no tiene cura ni vacuna y lo único que tiene es tiempo; hay países que se han adelantado y hay muchos países que se han confiado como nosotros”, ha explicado en declaraciones a EsRadio.