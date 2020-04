El milagro de Angela: da a luz en coma para salvar a su bebé del coronavirus

No no la pudo ver hasta que pasó la cuarentena. “Mi pequeña Ava sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos y todavía no la he podido ver en persona", escribía Angela en su cuenta de Instagram días después de dar a luz. Cuando recibió el alta también lo comunicó en las redes: "7 días en el hospital. 10 días intubados. ¡Miles de oraciones después estoy en casa y me siento tan bien!" "Siento que soy un milagro andante", aseguraba ya en casa. "Nadie esperaba que enfermara tanto. Despertar y ver que ya no tienes barriga fue increíble".