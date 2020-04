Una mujer sin ropa se sube a un coche de policía tras saltarse la cuarentena

El psicólogo de la Universidad Complutense, Guillermo Fouce, cree que este tipo de personas que, a pesar de que haya pasado un pico del contagio del coronavirus en el que morían más de 900 personas diarias, se saltan las normas del estado de alarma, responden a dos tipos de perfiles: los egoístas y los negacionistas. Los egoístas son los que, como no padecen el virus, solo miran desde su propia perspectiva y no les importa que otros sí se puedan contagiar. Los negacionistas son los que, a pesar de los datos, que a lo mejor no consultan, no se creen que sea tan grave lo que está pasando