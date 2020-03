Los descerebrados del coronavirus que aún no saben que su negligencia puede matar gente

Un joven justifica salir a la calle porque no tiene televisor en casa

El Ministerio de Interior aumenta las multas y pide no salir a una segunda casa con el coche

Han hecho fiestas rave, se han juntado a fumar porros.... son los descerebrados del

Más de 30.000 denuncias y han sido detenidas más de 315 personas. Todas ellas por saltarse las restricciones impuestas en el estado de alarma. Descerebrados como los que cogen el coche para irse de puente. Su perfil va desde la más absoluta ignorancia, la incapacidad para no cambiar sus costumbres al egoísmo o el qué más da. Ya se sabe que el coronavirus afecta en un 80% de casos a nuestros mayores, pero ojo, el porcentaje de jóvenes afectados sube.

En EEUU ha llegado a un 26%. Por eso irrita que en medio de la solidaridad, de los aplausos, de la música del apoyo conviven los que no respetan e intentan saltarse una cuarentena que salva vidas. Estos son algunos de los casos más llamativos:

Una fiesta Rave en plena cuarentena

"La Policía Nacional disolvió este jueves una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en la localidad madrileña de Leganés, en pleno estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional, reveló que la Policía detuvo a un grupo numeroso de jóvenes que se había dado cita en un lugar inhóspito del municipio para organizar una fiesta. Fue el helicóptero de la Policía el que detectó el evento ilegal, que desde la calle no podía ser visto. Los agentes en el helicóptero dieron aviso a compañeros en tierra, que fueron los que procedieron al desmantelamiento de la fiesta clandestina y a la detención de los participantes. Los jóvenes arrestados se enfrentan a una multa cuyo montante mínimo es de 600 euros.

Ir a comprar comida para el perro de kilo en kilo

La Policía Local del municipio sevillano de El Viso del Alcor interpuso ocho denuncias desde la tarde del miércoles, entre las que se encuentra las de vecinos que supuestamente habrían falseado la compra de comida de su perro, adquiriendo paquetes de un kilo en vez del tamaño mayor como era "habitual", con el objetivo de poder salir de su vivienda todos los días.

No me he enterado de la cuarentena porque no tengo tele

Un joven de la localidad coruñesa de Boiro fue denunciado por incumplir las normas decretadas en el marco de la crisis del coronavirus al ser hallado en la vía pública cuando escuchaba música en unos auriculares y alegar que no "se enteró" del estado de alarma porque no tiene televisor en casa.

A comprar pan, o tabaco a kilómetros de distancia

En A Coruña, otro individuo que circulaba en una motocicleta y aseguró que iba a "comprar pan" a 20 kilómetros de su casa, ya que es de Noia y fue localizado en Mazaricos. Asimismo, fueron denunciados un individuo de Mugardos que iba a comprar tabaco a Pontedeume y otro que paseaba a su perro por las Fragas do Eume a siete kilómetros de su domicilio.

Surf en la playa

Agentes del Instituto Armado interceptaron a personas que hacían deporte, entre ellos uno que practicaba surf en una playa y otro running en Esteiro, Muros.

Voy a plantar patatas

Otra persona que dijo que iba a plantar patatas en una finca "lejos de su casa", han puntualizado las mismas fuentes.

Cogiendo almejas ilegales en la playa

En la localidad de Boiro en lo que va de semana de confinamiento han sido denunciados diversos casos como unas mariscadores ilegales, así como una persona interceptada con almejas en una playa.

Es que estoy aburrido en casa

En Boiro, la Guardia Civil interceptaba a una persona de paseo que alegó que estaba "aburrido en casa" y a otras dos juntas en la Avenida Compostela que alegaron que se dirigían a un videoclub a por una película.

Salgo a coger colillas

A estos casos en Boiro se suma el de otra persona que manifestó a los agentes que había salido porque tenía que "recoger colillas por el suelo", han destacado las mismas fuentes.

Reunidos junto al bar