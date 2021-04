La odisea de los rastreadores covid: las excusas de los ciudadanos para no dar sus datos

Tarea fundamental del rastreo es que quien ha estado en contacto con un positivo guarde 10 días de cuarentena por si hubiera contagio. Aquí los argumentos de rechazo pasan, por ejemplo, porque la persona diga “que no es necesario porque guarda medidas de seguridad y lleva mascarilla”. Y con esta excusa, salen a la calle, se mueven y ponen en riesgo de contagio a otras personas. Y ahí no acaban las evasivas. Detectar los contactos que haya podido tener esa persona positiva en las últimas 48 horas y dónde es muy importante. Pero “muchas personas no llevan una vida, digamos, normal, y no nos quieren decir con quién han estado o por donde han pasado”, explica la jefa del Servicio de alerta epidemiológica de Ourense.