Joan Caylà: "Una nueva ola de contagios entre jóvenes pondrá en riesgo al grupo de 60 a 70 años con solo una dosis"

La variante delta amenaza a España, ya está provocando estragos en Portugal y es la predominante en Reino Unido. Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) , explica a Informativos Telecinco las consecuencias de este caldo de cultivo perfecto, -- como dijo el propio Fernando Simón - , para un repunte de contagios con la variante más transmisible llamando a las puertas.

Joan Caylà tiene claro que sufriremos una nueva ola centrada en los jóvenes, con picos de contagios pero no con esas muertas y ocupaciones de camas de UCI de otras olas. "Sí veo una nueva ola, de hecho la incidencia está subiendo. Y la tendencia ahora es que siga incrementándose, porque si miras las cifras de nuevos infectados por grupos de edad, llama mucho la atención que en el tramo de edad de 15 a 29 años sube, mientras que en otros grupos de edad la incidencia sigue bajando, o como mucho está estabilizada. Estamos en riesgo de tener una pequeña ola que afectaría sobre todo a gente joven, pero tenemos la gran suerte de tener a la gente mayor con más riesgo vacunada. Si no fuera así, ahora no hablaríamos de torneos de fútbol o vacaciones, hablaríamos de muchas muertes".