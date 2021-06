Simón dice que el macrobrote de Mallorca reunía el "caldo de cultivo perfecto" para una transmisión sin control

En este sentido, ha precisado, “la única excepción que mantiene tendencia ligeramente descendente”, entre los no vacunados, “son los niños menores de 11 años, que tienen una probabilidad de transmisión menor que los diferentes grupos de no vacunados”.

La letalidad se sitúa en 0,2

La vacunación espera un récord de dosis recibidas

El macrobrote en Mallorca reunía todos los ingredientes para una explosión de la transmisión

Todo ello, ha ahondado, " genera una situación perfecta para una gran transmisión perfecta del virus en un punto concreto. No es la primera vez que pasa, quizá sí la más mediática, pero no es la primera enfermedad ni la primera vez que pasan cosas parecidas, a menor escala", ha dicho.

En cuanto a las cifras que deja el macrobrote, el epidemiólogo ha señalado: "Ahora mismo tenemos identificados a 5.126 viajeros , podría haber más... Algunos han regresado: 4.464. Faltan por regresar alrededor de 470. Hay todavía unos cuantos que tienen previsto el viaje, no sabemos si lo van a hacer o no al final, las recomendaciones están ahí. Tenemos identificados a 1.167 casos , la gran mayoría son casos transmitidos en punto de transmisión, pero ha habido casos secundarios, alrededor de 20 o 30. Además tenemos a 4.796 personas en cuarentena . Son datos importantes. No voy a dar detalles por CCAA. Cada una puede dar sus datos específicos, pero son datos importantes que nos dan ese toque de atención".

"Tenemos que tener claro que los grupos no inmunizados todavía no lo están. No está teniendo impacto enorme en la incidencia global, pero representan porcentaje no desdeñable de casos", ha finalizado.