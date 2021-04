La Unión Europea acelera el pasaporte covid para evitar la bancarrota este verano

Los pasaportes covid , también llamados pasaporte verde , documentos que reflejan si hemos sido vacunados contra la covid19 , pueden ser la clave para reactivar el turismo este verano, y no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, un país que inocula fármacos aprobados por la EMA.

Los pasaportes covid podrían comenzar a estar disponibles a partir de la primera o segunda semana del próximo mes en el Reino Unido , que planea volver a autorizar los viajes no esenciales al extranjero a partir del 17 de mayo. Una herramienta, digital o impresa , que allanaría el camino para las vacaciones en más de 20 países -que ya han indicado a las autoridades británicas-. Estaría certificado por el Ejecutivo, lo que permitirá que sea aceptado por las autoridades fronterizas de los destinos.

El pasaporte verde entraría en vigor en la Unión Europea durante el mes de junio

Será un documento gratuito y bilingüe , idioma oficial del estado e inglés, y también puede certificar pruebas negativas o si se ha superado la enfermedad. Los estados mantendrán la competencia y libertad de decidir a nivel nacional qué entradas abrirá en su territorio al pasaporte covid . Varios estados exigen también que los datos sanitarios de los ciudadanos no se guarden en una base de datos centralizada a nivel de la UE, sino solo en el Estado miembro.

Todavía hay muchos interrogantes, y el éxito dependerá del impulso en la campaña de vacunación en el continente, actualmente muy desigual. No obstante, tras resolverse las dudas con la vacuna de Janssen , muchas actividades, entre ellas el turismo, podrían beneficiarse si se acelera el proceso a lo largo del mes de mayo. Los especialistas destacan que el pasaporte covid de la UE podría ser válido en Reino Unido, por ejemplo, y viceversa, a igual que podría ocurrir con otros países del mundo.

Turistas de Estados Unidos, y de otros países con las vacunas aprobadas por la EMA, también podrían entrar

Los turistas estadounidenses que hayan sido completamente vacunados contra la covid19 también podrán visitar la Unión Europea durante el verano , según comentó el domingo Ursula von der Leyen en una entrevista con The New York Times . El rápido ritmo de vacunación en EEUU y las avanzadas conversaciones entre las autoridades sobre cómo hacer que los certificados de vacuna sean aceptables, como prueba de inmunidad para los visitantes, permitirán a la Comisión Europea recomendar un cambio en la política para los viajes transatlánticos , según recoge el rotativo neoyorquino.

Miedo a la discriminación de los que no se han vacunado

El planeado pasaporte covid no deberá discriminar a quienes no se hayan vacunado, según uno de los siete criterios elaborados por 13 países de la UE -incluida España-. Entre otros criterios, exigen que se permita viajar a quienes no están vacunados pero han dado negativo en un test covid o han desarrollado defensas por haber pasado la enfermedad.