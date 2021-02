Ser propenso a desarrollar un covid grave puede ser hereditario

La explicación para saber qué personas pueden ser más propensas a sufrir la enfermedad del covid19 de manera grave podría estar en causas genéticas y ser hereditario . Así lo afirmaría un nuevo estudio, aun no revisado por pares , que ha sido desarrollado gracias a la base de datos de un empresa que ofrece a sus clientes datos sobre sus ancestros, según publica hoy el medio 20minutos . Ya existen algunos estudios que afirman que diferentes causas genéticas comunes están detrás de muchos de los pacientes que desarrollan patologías más graves por el coronavirus. Y es que hay muchos equipos de investigadores que tienen como objetivo desde hace tiempo encontrar esas huellas de ADN que diferencian a un paciente asintomático de uno que termina en la UCI luchando por salvar la vida , cuando ambos tienen aparentemente el mismo estado de salud previo. Pero la mayoría de estos estudios se han venido realizando solo con pacientes hospitalarios. La diferencia de este nuevo estudio, publicado en el portal medRxiv.com , es que se ha tomado una muestra mucho mayor y mucho más variada . Todo ha sido gracias a una empresa que ofrece a sus clientes encontrar información sobre sus ancestros tomando una muestra de ADN . Esta empresa, llamada AncestryDNA, pidió permiso a sus clientes a través de la realización de una encuesta, a la que respondieron favorablemente mas de 700.000 personas . Con esta importante muestra, la empresa analizó los datos en busca de patrones que relacionaran códigos genéticos con una susceptibilidad mayor a sufrir un covid grave.

Marcas en los genes que apuntan a una mayor gravedad en la enfermedad

Los investigadores que realizaron las encuestas dividieron a los participantes en 8 tipos, según el resultado que hubieran obtenido de una prueba de covid19, si habían tenido que ser hospitalizados, si habían pasado la enfermedad sin síntomas, si estuvieron expuesto o no al virus, si sufrieron síntomas leves, etc. Después clasificaron a los participantes en función de 13 marcadores genéticos de su ADN.



Los resultados de cruzar estos datos ha dado a los investigadores algunas pistas que indican que algunos marcadores genéticos pueden estar relacionados con la inmunidad al virus, otros con una mayor gravedad de la enfermedad y otros con la susceptibilidad a ser infectado. El estudio, que recordamos que aun no se ha revisado por pares, apunta a tres puntos en el cromosoma 3, junto a los genes LZTFL1 y SLC6A20 que están relacionados con la inmunidad, el marcador genético rs35081325 estaría relacionado con una mayor gravedad de la enfermedad y el rs73062389 con una mayor susceptibilidad a la infección.