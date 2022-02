Descansar correctamente es uno de los pilares básicos para una buena salud, también mental. Por eso es tan importante aprender a crear el ambiente adecuado antes de dormir y tratar correctamente cualquier trastorno relacionado con el sueño . En este ámbito, la parálisis de sueño es un trastorno que lleva a quien lo sufre a vivir un despertar incompleto, que puede resultar muy angustioso, especialmente cuando se experimenta por primera vez. Aunque puede ocurrir de forma puntual y no suponer un problema, en algunas personas se trata de algo recurrente. ¿Qué es la parálisis del sueño y cómo evitarla?

Esta especie de 'limbo' entre vigilia y sueño no suele prolongarse demasiado, aunque se nos puede hacer eterno. En general, no suele sobrepasar el límite de uno o dos minutos de duración, tal y como recuerda MGC Mutua. Además, esta sensación, normalmente desagradable, puede ir unida a alucinaciones o sueños. A veces nos parece que hay alguien más en la habitación, o podemos percibir movimientos, tacto, sonidos... Todos elementos no ayudan precisamente a que experimentar este trastorno sea algo agradable.