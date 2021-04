“Quiero mi segunda dosis” de AstraZeneca, el clamor en redes que no deja de recibir apoyo

Desde el Ministerio de Sanidad no se plantean completar la segunda dosis con otra inyección de AstraZeneca y todavía no han decidido si completarán el ciclo con otra vacuna (como se está haciendo en Reino Unido) o dejarán a estas personas con una sola dosis si se demuestra que la inmunización es diferente. Para tomar la decisión, el Ministerio dirigido por Carolina Darias espera los resultados de un ensayo clínico de mezcla de vacunas en el que participan 600 voluntarios y que está siendo desarrollado por el Instituto de Salud Carlos III.

Una petición con más de 65.000 firmas

El Ministerio afirma que aún "hay tiempo"

Dudas sobre el ensayo de mezcla de vacunas

Hoy, el doctor Cesar Carballo, en declaraciones al Programa de Ana Rosa ha afirmado que "el ensayo clínico de combinar con Pfizer no vale". "Ahora nos ponemos a hacer un ensayo clínico en la Carlos III cuando no nos va a dar evidencia de combinar vacunas, ese ensayo clínico no está hecho para eso aunque se diga que en cuatro semanas tendremos datos", ha asegurado el doctor Carballo. "No vamos a tener datos de la seguridad de poner Pfizer después de AstraZeneca en cuatro semanas, no los vamos a tener". "Hay que poner la sewgunda dosis de AstraZeneca" ha reclamado.