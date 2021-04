"Fíjate Reino Unido qué bien ha ido simplemente con una dosis de AstraZeneca, ahora están poniendo la segunda y tienen los mejores datos a nivel europeo"

La Agencia Europea del Medicamento, sociedades científicas y los expertos están de acuerdo: hay que poner las dos dosis de AstraZeneca

El doctor Carballo es muy contundente en 'El programa de Ana Rosa' a la hora de hablar sobre la segunda dosis de AstraZeneca, señala a los países europeos y explica la preocupación que existe entre los profesionales por la variante de la India y su posible llegada a España.

Variante en India y los vuelos con en España: preocupación por la escasez de medidas

El sanitario no esconde su opinión y es muy sincero a la hora de hablar de la nueva variante de la India que empieza a asustar a todo el mundo: "Estamos preocupados, también estábamos preocupados con la británica y ya ha pasado a ser el 100% en nuestro país".

En cuanto a las pocas medidas del Gobierno de España con los vuelos y pasajeros que llegan de la India, el doctor Carballo no se muerde la lengua: "Se ha demostrado que la manera de entrar las variantes en un país son por los vuelos aéreos, eso está demostrado... somos otra vez el último país de Europa Occidental que cambia su forma de actuar y pone una cuarentena de 10 días".

En cuanto a las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid por pedir continuamente controles en el aeropuerto de Barajas, el doctor Carballo apunta: "Ayuso sí tiene detrás a gente que sí sabe de medicina y los conocemos, lo dice la gente que tiene detrás".

"Ya vimos cómo entró la variante británica y claro que nos preocupa la variante India, a ver qué pasa con esta variante, si los PCR y test de antígenos valen con esta variante, si las vacunas como AstraZeneca o Pfizer valen para esto...", así explica que hay que controlar el aeropuerto cuanto antes.

Otro de los grandes problemas es que esta variante está enviando a muchos niños de la India a la UCI: "Nos preguntamos si tiene alguna mutación que la hace más agresiva con gente joven, estamos hablando de niños y gente de 20-30 años, algo pasa que no tiene la variante británica que tenemos aquí".

Primera y segunda dosis de AstraZeneca: "El ensayo clínico de combinar con Pfizer no vale"

César Carballo es muy sincero a la hora de hablar sobre poner las dos dosis con AstraZeneca: "Fíjate Reino Unido qué bien ha ido simplemente con una dosis de AstraZeneca, ahora están poniendo la segunda y tienen los mejores datos a nivel europeo".

La actitud del ministerio de Sanidad en no poner la segunda dosis indigna a los expertos: "No tiene sentido, ¡por qué no vamos a lo que sabemos que es seguro!". Tal es su indignación que el doctor Carballo desvela la realidad del ensayo iniciado por el Gobierno para combinar AstraZeneca con Pfizer: "Ahora nos ponemos a hacer un ensayo clínico en la Carlos III cuando no nos va a dar evidencia de combinar vacunas, ese ensayo clínico no está hecho para eso aunque se diga que en cuatro semanas tendremos datos".

Carballo insiste sobre el ensayo clínico: "No vamos a tener datos de la seguridad de poner Pfizer después de AstraZeneca en cuatro semanas, no los vamos a tener". Por lo tanto reitera con intensidad que los políticos vayan a lo seguro y científicamente comprobado: "Hay que poner las dos dosis de AstraZeneca".

"Me gustaría saber con qué sentido se hace ese ensayo clínico, no es con el objetivo de tomar decisiones de Salud Pública, no vale", explica a Ana Rosa. Por otro lado, el médico informa que "los próximos días va a salir un comunicado de bastantes sociedades científicas diciendo que hay que poner la segunda dosis de AstraZeneca".

No hay vacunas de AstraZeneca porque España y Bruselas no han comprado vacunas

El doctor no sabe cómo hacer entender al Gobierno que la segunda dosis de AstraZeneca es fiable. Los últimos informes de la EMA así lo confirman, los científicos la apoyan y ahora son los sanitarios son los que ruegan a los políticos que dejen atrás los conflictos para vacunar al mayor número de población.

"No es que estemos dudando, es que no se le va a poner", dice indignado sobre que el Gobierno no vaya a inyectar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas ya vacunadas. "No tiene ninguna explicación científica, es sorprendente, la única evidencia científica es que hay que poner la segunda dosis", matiza muy serio.

"AstraZeneca es segura en todos los rangos de edad nos están diciendo, por qué la gente de 65-70 años se queda en un limbo, no hay vacunas de AstraZeneca porque España y Bruselas no han comprado vacunas de AstraZeneca y se han quedado sin poder vacunarse..", continúa su relato.