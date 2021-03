La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha vuelto a recomendar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, tras suspender algunos países de manera cautelar su uso para investigar algunos casos de trombos producidos en pacientes que habían recibido el compuesto. La EMA ha desvinculado los casos de trombos con la administración de la vacuna y ha vuelto a reafirmar la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el covid19.



Pero como llueve sobre mojado sobre la reputación de la vacuna de Oxford, la farmacéutica AstraZeneca ha decidido cambiar el nombre de la vacuna que ha desarrollado junto a la universidad británica, haciendo a un lado el nombre del laboratorio. La vacuna se llamará, a partir de ahora, Vaxzevria, como ya aparece denominada en la web de la Agencia Europea del Medicamento.



Y es que ha sido la propia EMA la que ha autorizado el cambio de nombre del compuesto, tras la petición de la compañía farmacéutica, que ha asegurado que el cambio de denominación no conlleva ningún cambio en la composición del medicamento.



La nueva web de la vacuna Vaxzevria, ya actualizada con la nueva denominación, incluye el prospecto actualizado donde el medicamento se describe como "una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en personas de 18 años o más. El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2. Vaxzevria está compuesto por otro virus (de la familia de los adenovirus) que ha sido modificado para contener el gen para producir una proteína a partir del SARS-CoV-2. Vaxzevria no contiene el virus en sí y no puede causar COVID-19".