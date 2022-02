El experto en pandemias Rafael Bengoa: "No creo que vayamos a tener séptima, octava o novena ola"

Rafael Bengoa es un médico español, especialista en gestión y experto en salud pública. Sus predicciones y análisis referentes al covid suelen combinar la prudencia y la exactitud, algo necesario en esta sexta ola . Y es moderadamente optimista. "Se pueden ir soltando algunas restricciones, pero otras que hay que mantenerlas. No creo que vayamos a tener séptima, octava o novena ola . El pase covid ha sido útil para que la gente se vacune. Ahora ya se puede ir quitando poco a poco, pero hay que mantener otras restricciones", señala al unísono de la OMS.

Y habla cómo no, del uso de la mascarilla en exteriores . "La gente utiliza la mascarilla en los exteriores pero luego en los interiores están más de 15 minutos sin mascarilla . Es la primera medida a eliminar. Habría que poner mascarilla en interior, y en aglomeraciones y en exteriores quitarla.

Bengoa reconoce que cuando se empezó a hablar de gripalizacion se empezó a confundir la gente. "Hace falta que se entienda que todavía nos queda un rato de restricciones. Es correcto que el Gobierno Vasco esté manteniendo algunas restricciones. No tenemos tantas restricciones en comparación a otros, estamos en una situación más 'light'. Bengoa advierte que "no hay que salir a infectarse. Si utilizo ese término, normalizo mi vida y entonces me infecto. Este virus es bastante peor que la gripe.