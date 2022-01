Expertos: no toca "gripalizar" la covid, sino evitar el colapso sanitario

Expertos en epidemiología, inmunología y genética señalan a EFE que no es el momento de "gripalizar" la covid, porque no puede considerarse una enfermedad estacional, y coinciden en la necesidad de buscar fórmulas que aseguren la viabilidad del sistema sanitario y eviten el colapso en Atención Primaria y en Urgencias.

El catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) y experto en inmunología Rafael Toledo afirma que no le gusta el término " gripalizar" la covid, porque hay otros virus respiratorios, pero sí el de "empezar a normalizar la situación". "Entiendo que la situación no se normalizara al principio de la pandemia, cuando la mortalidad era mucho más alta que ahora, pero ahora tenemos una cobertura vacunal y un porcentaje de vacunación que es considerable", indica para añadir que hay que partir de la premisa de que "prácticamente nos vamos a contagiar todos".

A su juicio, "es posible que llegue ese momento, pero no es ahora. La covid todavía nos ocupa la mitad de las camas de UCI disponibles y nos impide tratar a muchos pacientes que lo necesitan". "Deberíamos buscar formas de reducir las cargas de trabajo que produce el aluvión de casos leves. No tiene sentido colapsar la atención primaria con asintomáticos y personas con congestión nasal", asevera. También cree que se deberían buscar formas de "covidizar" la gripe (y cualquier otra enfermedad respiratoria), y en personas con síntomas de vías respiratorias altas, "la mascarilla debería quedarse para siempre".

La calidad del aire que respiramos en espacios cerrados debe ser regulada de forma más estricta y también hemos aprendido que la gripe -que cada invierno arrasa los hospitales un par de meses- puede ser mejor controlada, afirma. A juicio del catedrático de Genética de la Universitat de València (UV) Fernando González Candelas, la covid-19 no es todavía una patología estacional en la que se pueda hacer una previsión sobre los picos, llegan olas pero no se pueden prever. "Creo que estamos en una fase de la pandemia demasiado temprana como para dar por supuesto que vamos a tomar esas medidas, o para abrir ese debate, porque estamos lejos de considerarlo como una gripe. Otra cosa es que se puedan ir estudiando los escenarios", explica.

Según indica, "el problema no es que nos contagiemos, sino que no sabemos cuántas reinfecciones vamos a tener aún con el contagio y la vacunación y cómo de grave van a ser esas reinfecciones. No tenemos esa información". "Sabemos que las infecciones con gripe estacionales producen toda una serie de alteraciones en el sistema sanitario que nos lleva al colapso anualmente, pero el nivel de colapso que provoca la gripe es claramente inferior al que está provocando el coronavirus", señala. Sin embargo, "no sabemos cómo la inmunidad creciente va a ir contrarrestando si no se mantienen campañas de vacunación, si es que son necesarias", y concluye: "No toca todavía pensar en la estacionalidad de la covid".