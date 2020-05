Los recintos deportivos poscoronavirus: menos aforo, reconvertibles e higiénicos

Lonas, maniquíes y robots para colorear gradas

La idea de llenar el vacío que dejarán los asientos coloreados sin aficionados con diferentes "inventos" no es descabellada. No dejar a los jugadores solos, aunque sea con "hinchas" sin alma, ya es una realidad. En las pocas ligas en las que el fútbol no se detuvo , y en aquellas en las que regresaron los torneos deportivos, ya se pusieron en marcha diferentes iniciativas para rellenar las gradas .

Los primeros en utilizar "seres" no humanos fueron los bielorrusos del Dinamo de Brest, cuyo presidente de honor es Diego Armando Maradona. El fútbol de ese país no paró por el coronavirus, pero, aunque no era obligado, muchos hinchas del Brest decidieron no acudir a su estadio para no poner en peligro su salud.