Reino Unido investiga la propagación de la variante surafricana ante la detección de nuevos casos

Reino Unido investigará la propagación de la variante de la cepa surafricana de covid en varias localidades del país para determinar cómo se extendió después de que se hayan detectado casos no conectados directamente con viajes a ese país o con positivos conocidos de esa cepa, según informó este lunes la BBC.

"Cuántos más casos de la variante encontremos, más probabilidades tenemos de evitar que se extienda", afirmó, al tiempo que animó a los vecinos a hacerse la prueba para "ayudar a sus comunidades y seres queridos". "Es importante subrayar que actualmente no existen pruebas de que esta variante cause una enfermedad más grave", tranquilizó la experta, que agregó que "no hay necesidad de preocuparse".