Los riesgos del Plan de Navidad del Gobierno: "Vamos a registrar un nuevo pico a principios de enero"

El Plan del Gobierno plantea serias dudas a los expertos y también a los cuidadanos. ¿qué es un grupo familiar, un allegado , me tengo que hacer test, puedo moverme para ir a cenar a otra casa familiar? El control de los movimientos y el respeto a las diez personas por mesa está más en manos de la ciudadanía que en las de la policía, porque el proceso es imposible de controlar. El Gobierno, pues, llama al civismo. Y tiene razón aunque algunas de sus medidas pueden suponer un riesgo a tenor de los expertos:

La media de la familia española es de 4 personas: subirla a diez es excesivo

Dos grupos de convivientes aumentan las posibilidades de contagio

La idea de incluir a los allegados, un riesgo

No somos capaces de seguir el ejemplo de Francia e Italia

Otro punto que preocupa a los expertos, más allá de ampliar el número de personas, es el "ser tan flexibles con la movilidad". "Cuando se han conseguido objetivos que planteábamos hace más de un mes, como disminuir los casos, para mantener esta situación, habría que mantener las medidas durante un tiempo más. Hay países como Francia e Italia que lo tienen muy claro y han optado por no relajar las medidas . Se tira en cierta forma el esfuerzo realizado por la borda, y si no se tira, se pone en serio peligro", comenta al respecto el doctor Menduiña.

La movilidad aumentará los contagios

El médico interino de Granada cree que habrá un repunte de casos con este marco legal. "El aumento de la movilidad va a repercutir en un incremento de casos . Quizá a finales de diciembre o a principios de enero. Ojalá me equivoque, pero estamos ante un sistema bastante poroso, creo yo", precisa el doctor Menduiña.

"Y yo hablo desde Granada, que acabamos de pasar la peor ola de coronavirus (ha sido peor la segunda que la primera). Hemos tenido la UCI saturada al 180% y hemos tenido el hospital totalmente ocupado, sin posibilidad de ampliar más camas", añade. "Cuando se ha intentado relajar la movilidad, los datos se encontraban aproximadamente en 25 contagios por cada 100.000 habitantes. Aquí si se pueden permitir las reuniones que proponen, pero no con los datos que presentamos. Estamos por encima de los 200, y en Granada más de 400, acabamos de bajar de 500 hace unos días", destaca el doctor.

Los niños deben computar porque contagian al resto

En cuanto a si los niños deben como una persona más en el cómputo de miembros para las cenas de Navidad, el doctor Menduiña es de los que opina que sí deben considerarse como uno más en las reuniones. " Los niños, en su mayoría, tienen síntomas leves o son asintomáticos. Transmiten, pero no padecen la enfermedad. Por lo tanto, podrían contagiar a personas mayores o vulnerables ", explica el médico.

Abuelos, que salgan de las residencias los que ya la han pasado, el resto no

Los mayores son los miembros más vulnerables de nuestra comunidad frente a la covid. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, numerosos usuarios de residencias sufren una enorme soledad. Un hecho que puede ser tan peligroso como el virus, según confirmó el director del CCAES, Fernando Simón. Madrid y Andalucía permitirán, tras una PCR negativa, que los residentes abandonen los centros durante las fiestas, mientras que autonomías como Asturias lo descartan por la situación de la pandemia. Existe diferencia de criterios. "Teniendo en cuenta esta situación de aislamiento que están viviendo, yo creo que se podría permitir salir a quien haya pasado la enfermedad. Es muy poco probable que se contagien otra vez. Pero los que no la han pasado no deberían salir, porque sí que corren bastante riesgo. Es bastante complicado, porque algunos usuarios no han podido ser visitados desde que se inició la epidemia y lo necesitan", aclara el doctor Menduiña, quien destaca que "juntar abuelos y nietos este año es bastante arriesgado".