Opciones legales para aislar Madrid

Apelando a la responsabilidad de la gente

Los madrileños cada vez están más confundidos . "Es muy confuso, no sabemos que hacer. Un día sí, un día no", denuncian los ciudadanos tras la decisión del TSJM.

“Todos sabemos perfectamente cómo se transmite el coronavirus y las medidas de prevención que tenemos que aplicar. Sabemos que en España no estamos en una situación favorable, y en concreto la Comunidad de Madrid no lo está. Independientemente de lo que a nivel judicial se pueda forzar o no, apelo a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos para entender el riesgo al que pueden poner a otras personas tanto dentro como fuera de Madrid (...) No me gustaría que la gente piense y entienda que debe moverse como siempre", dijo ayer Simón.