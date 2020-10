Simón avisa de que la movilidad extiende el virus y advierte a los madrileños que quieren irse de puente

"Quizás estemos empezando una fase de estabilización"

Con estos datos, tras aseverar que a nivel global, especialmente en Europa, “la evolución no es favorable y estamos en una fase clara de ascensos” , el epidemiólogo se ha centrado en España para afirmar, igualmente, que el país “ sigue ascendiendo claramente ” respecto al número de contagios. No obstante, ha asegurado, “ parece que ese ascenso es mucho más lento ”, y ha deslizado la posibilidad de que la curva se vaya aplanando: “ Quizás estemos empezando a entrar en una fase de estabilización ”, ha dicho, deseando que “lo consigamos entre todos”.

Situación hospitalaria

Pide a los madrileños reducir la movilidad

“ Todos sabemos perfectamente cómo se transmite el coronavirus y las medidas de prevención que tenemos que aplicar. Sabemos que en España no estamos en una situación favorable , y en concreto la Comunidad de Madrid no lo está. Da la sensación de que hay una relativa estabilización de la evolución, pero seguimos con unas incidencias muy muy altas. Independientemente de lo que a nivel judicial se pueda forzar o no , apelo a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos para entender el riesgo al que pueden poner a otras personas tanto dentro como fuera de Madrid”. “Esperaría a ver qué sucede en las reuniones de la Comunidad de Madrid y las que pueda tener el Ministerio con ellos”.

“No me gustaría que la gente piense y entienda que debe moverse como siempre. Creo que he apelado a la responsabilidad de las personas e independientemente de todo el proceso judicial o todo el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista de órdenes, legislación etc, la población es razonable como para entender los riesgos que pueden poner a las personas en su alrededor. Espero que no tenga un impacto importante”, ha reiterado, advirtiendo que irse de vacaciones o acudir a segundas residencias entraña "riesgo" en una situación grave como la que atravesamos.