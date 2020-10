Ayuso se reunirá con Sánchez "a primera hora" para "pactar una solución que beneficie a los ciudadanos"

A las 22:15h. he quedado con Pedro Sánchez en hablar mañana. A primera hora nos reuniremos en @ComunidadMadrid para ver alternativas. Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor. Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad.

El estado de alarma en el horizonte

Según ha informado Moncloa, por su parte, Sánchez ya ha informado a Ayuso de que, si no toma medidas para volver a restringir la movilidad en Madrid o no solicita la declaración del estado de alarma para fijar nuevas medidas junto al Ejecutivo, será el Gobierno central el que lo haga.

Los madrileños, "hechos un lío"

Entre tanto, hay un mensaje en el que sí coinciden: con el puente del 12 de octubre en el horizonte, piden a los ciudadanos no desplazarse y no salir de Madrid, donde ahora mismo las restricciones de movilidad vigentes, teóricamente y habida cuenta de que la situación está en un limbo legal, solo afectan a las tres zonas básicas que tampoco se habían visto afectadas por la orden ministerial por no cumplir los requisitos: Villa del Prado, Humanes, Moraleja de Enmedio y un área de San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos). Todas ellas se ven afectadas, como hasta ahora, por las medidas del Ejecutivo de Ayuso.