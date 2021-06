Uno de los momentos más esperados del año para niños y adultos son los viajes del verano , pero a veces llegar al destino no es todo lo tranquilo que nos gustaría. Si tiendes a sufrir mareos te vendrá bien conocer estos siete trucos para evitarlos y disfrutar de las vacaciones como mereces.

Procura no leer, jugar a la consola o mirar demasiado al móvil

Mirar a un punto fijo dentro del coche, autobús o el medio por el que nos estemos desplazando confunde a nuestro cerebro, que recibe información que no concuerda. Por un lado percibe que estás quieto, puesto que te estás fijando en una pantalla fija, y por otro percibe el movimiento, ya que nos estamos desplazando. Esto puede provocar sensación de desequilibrio y hacer que nos mareemos.

La posición es fundamental

La velocidad influye

Toma aire de vez en cuando

No esperes a sentir mareo para abrir la ventanilla. Si no puedes abrir porque el medio de transporte no te lo permite, opta por activar el aire acondicionado para que se renueve el aire del interior. Además es importante recordar que las paradas durante los viajes largos son fundamentales antes de que aparezca la fatiga, y más en verano, puesto que hace calor.