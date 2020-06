Los síntomas inusuales del coronavirus: pies rojos que se hinchan y queman, sarpullidos y vómitos

Pies rojos, hinchados y con sensación de ardor

Estas lesiones en los pies no suelen ir más allá, y las personas que lo sufren no necesitan ingreso hospitalario, ya los pacientes que lo sufren suelen padecer únicamente este síntoma del coronavirus, mientras son asintomáticas para el resto.

Diarrea, náuseas y pérdida de apetito: problemas intestinales

Insuficiencia cardíaca, ataques cardíacos y coágulos de sangre

La insuficiencia cardíaca es una preocupación particular en los pacientes con COVID-19. Un estudio, señalan los autores del artículo, encontró que casi un cuarto de los pacientes con COVID-19 (24%) sufrían de insuficiencia cardíaca aguda cuando se les diagnosticó el coronavirus por primera vez. Esto no significa que el 24 por ciento de todos los pacientes con COVID-19 sufran de insuficiencia cardíaca. Los autores afirman que sigue sin estar claro si la insuficiencia cardíaca fue el resultado de COVID-19 específicamente o si el virus estaba empeorando la insuficiencia cardíaca sin diagnosticar. De los pacientes con insuficiencia cardíaca, casi la mitad no se sabe si tienen presión arterial alta o enfermedades cardiovasculares.