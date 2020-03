Por superficies, animales o practicando sexo: mentiras y verdades sobre cómo se contagia el coronavirus

Cómo se contagia el coronavirus

Aunque no se conoce de forma precisa, parece que para contagiarte con coronavirus es necesario el contacto directo con una persona infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las denominadas gotículas de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala.

Si esas gotículas caen sobre objetos y superficies, y otra persona las toca y acto seguido se toca los ojos, nariz o boca, puede llegar a contagiarse. Pueden hacerlo de igual manera si inhalan esas gotículas . Por todo ello, es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de la persona que haya dado positivo. A distancias mayores es muy poco probable el contagio: no puede propagarse a grandes distancias a través del aire.

Bulos sobre el contagio

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado que no hay ninguna evidencia de que este brote de coronavirus infecte a animales de compañía, por lo que no es necesario tomar medidas especiales con nuestros animales. A pesar de ello se sigue recomendado lavarse las manos después de tocar a los animales para evitar las bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano.

Aunque el virus podría estar presente en algunos casos en las heces, no se caracteriza por ser uno de los rasgos principales de este virus. Su riesgo de contagio de esta manera es bajo. Por último, otra de las preguntas que más surgen es si se puede contagiar por medio de las relaciones sexuales: hasta el momento no se ha confirmado ninguna prueba de que este brote pueda trasmitirse por esta vía, por lo que no debe ser motivo de alarma.