El presidente de la Sociedad de Inmunología: "En Navidad de 2021 estaremos con vacuna y mascarilla"

"Blanco y en botella, yo creo que no (se va a cumplir la previsión). Lo siento, ojalá me equivoque", remarca, tras señalar como uno de los "puntos negros" de esta crisis sanitaria que "no haya habido una preparación ni una logística", y que el ritmo de vacunación haya sido tan desigual .

Crítica el ritmo de vacunación y la desigualdad entre territorios

Afirma que, por lo que se ha visto, no tiene claro que esté definida la logística "en cada comunidad" y "en cada servicio de salud", "porque no ha habido un avance uniforme" en vacunación entre territorios. "Una vez más yo echo en falta una política única en este sentido", dice el director científico del Idival.



Aunque no quiere "meterse" en decisiones que ve "puramente políticas", sí piensa que "lo ideal" habría sido que con la vacuna se hubiera dado una gestión única. Considera además, que la vacunación "no es un tema de competición entre comunidades, ni entre países", puesto que lo que se está viviendo es una pandemia global.