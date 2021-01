Simón: “Ahora mismo, no parece necesario el confinamiento completo. Veremos en el futuro”

Cepa británica en España

“La cepa británica ha tenido un efecto muy pequeño hasta ahora, pero nos preocupa a todos. Ahora no tiene un impacto en España, sí que lo puede tener en un futuro . El incremento de estos últimos días no es achacable a esta cepa"

Confinamiento sí o no

Mientras que otros países europeos han endurecido sus medidas para evitar la ola de contagios, en España por el momento no se estudia la posibilidad, aunque los sanitarios advierten que es necesario.

Simón, tras ser preguntado sobre si ve necesario un confinamiento por el aumento exponencial de positivos, ha contestado que “ahora mismo, no parece necesario el confinamiento completo. Veremos en el futuro ”

“El confinamiento domiciliario es una acción que se debe realizar por algún motivo concreto. El que una persona salga de su casa, si no tiene ningún contacto de riesgo, no supone un contacto de riesgo”

Las navidades, culpables del incremento

Fernando Simón ya lo reconoció la semana pasada y esta se vuelve a reafirmar, "lo dije el otro día y sé que despertó discusión. Queramos o no todos somos conscientes de que en Navidad, se recomendara lo que recomendara, siento decirlo, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado "

Sobre la fecha de las elecciones catalanas

"Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con dos o tres días de tiempo pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación en Cataluña con el margen suficiente", ha explicado.

"No voy a opinar sobre si es pertinente o no tener las elecciones catalanas", ha explicado Simón, quien ha dicho que únicamente se puede limitar, como ya ha hecho en otras ocasiones, a hablar sobre "la oportunidad o no de hacer acontecimientos masivos". En cualquier caso, ha defendido que todavía hay un margen para evaluar la situación y tomar decisiones al respecto.